Corpo encontrado em caixote do lixo no concelho do Seixal

Um corpo em "avançado estado de decomposição" foi encontrado esta quarta-feira num caixote do lixo na Ponta dos Corvos, na localidade do Miratejo, concelho do Seixal, disse fonte da Autoridade Marítima Nacional.

O local onde foi encontrado o corpo fica numa península de reserva ecológica nacional junto à Base Naval do Alfeite.

De acordo com a Autoridade Marítima Nacional, cerca das 8h20 desta quarta-feira foi dado um alerta pela Polícia de Segurança Pública indicando que "um popular tinha avistado um corpo em avançado estado de decomposição no interior de um caixote do lixo" naquela zona do distrito de Setúbal.

A Polícia Marítima da Costa da Caparica, sediada no vizinho concelho de Almada, deslocou-se ao local, tendo sido acionada a Polícia Judiciária de Setúbal.

Foi informado o Ministério Público.