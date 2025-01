Conselho Europeu nada tem a acrescentar ao que foi dito por António Costa

Nada a acrescentar. É a resposta da porta-voz adjunta do Conselho Europeu às afirmações de António Costa sobre o caso influencer.

Na última noite, em entrevista à RTP, o antigo primeiro-ministro disse estar de consciência tranquila e que o caso estava encerrado. Afirmação que surgiu no mesmo dia em que o Ministério Público confirmou que está a investigar a pen-drive encontrada no gabinete de Vítor Escaria, contendo dados pessoais de agentes da Judiciária, do SIS e do Sistema de Informações e Defesa.

Questionada pela Renascença sobre as condições para António Costa exercer o seu cargo, a vice porta-voz do Conselho Europeu respondeu por escrito.

Beatriz Navarro remete para os esclarecimentos feitos pela defesa do antigo primeiro-ministro, que ontem mesmo garantiu que Costa desconhecia a existência da pen-drive que se encontrava num cofre no gabinete de Vítor Escária, antigo chefe de gabinete do primeiro-ministro.

A Renascença remeteu o mesmo pedido de reação à Comissão Europeia. Aguarda, ainda, por uma resposta.