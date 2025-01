Uma "pen" no cofre e suspeitas de violação de segredo de Estado. MP abre nova investigação na "Influencer"

O Ministério Público abriu uma nova investigação no âmbito da Operação Influencer, por suspeitas de violação do segredo de Estado. A decisão foi tomada em dezembro do último ano após uma reunião com o novo procurador-geral, Amadeu Guerra.

Segundo noticia a revista "Sábado", durante as buscas a São Bento, em novembro de 2023, foi encontrada uma pen-drive. O objeto estaria guardada num cofre do gabinete de Vítor Escária, e contém alegadamente dados sensíveis de centenas de agentes dos serviços secretos (SIS e SIED), Polícia Judiciária e funcionários das Finanças.

Ora, segundo o Jornal Expresso, António Costa não terá sido confrontado pela investigação sobre este tema.

Recorde-se que António Costa pediu para ser ouvido na investigação na qualidade de declarante. Foi interrogado pelo DCIAP seis meses depois de Lucília Gago, então Procuradora Geral da República ter anunciado num comunicado que então primeiro-ministro estaria sobre suspeita no processo e negou ter cometido qualquer tipo de crime.

O mesmo fez o até lá chefe de gabinete de Costa, Vitor Escária. Durante as buscas, foram encontradas 75,8 mil euros numa estante do seu gabinete e que não tinha declarado à Autoridade Tributária. Justificou esse valor com pagamentos relativos a serviços de consultoria e aulas que deu em Angola, antes de entrar no Governo, e garantiu que iria declarar o valor ao fisco.

O comunicado que dava conta da abertura do processo Influencer, tornado público a 7 de Novembro de 2023, levou à demissão de António Costa da chefia do Governo.

A Renascença pediu esclarecimentos ao Ministério Público, mas ainda não recebeu resposta.

[Em atualização]