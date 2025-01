Tempo vai piorar: chuva, trovoada e queda de neve

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou 10 distritos do continente sob aviso vermelho, devido à agitação marítima com ondas de noroeste com 7 a 8 metros, podendo atingir 15 metros de altura máxima.

Os distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto e Viana do Castelo vão estar sob aviso vermelho entre as 18h00 desta quarta-feira e as 6h00 de quinta-feira e os distritos de Beja, Faro e Setúbal entre as 3h00 e as 6h00.

O IPMA emitiu também aviso laranja para os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Coimbra e Braga devido à previsão de vento forte com rajadas até 100 quilómetros por hora até às 9h00 de hoje, passando depois a amarelo.

Aveiro, Bragança, Viseu, Guarda, Faro, Vila Real, Setúbal, Beja, Castelo Branco estão também sob aviso amarelo até quinta-feira por causa do vento forte.

Já os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Coimbra e Braga vão estar sob aviso amarelo esta quarta-feira por causa da chuva por vezes forte.

O IPMA colocou também Bragança, Guarda e Vila Real com aviso amarelo entre as 18h00 e as 00h00 devido à queda de neve de 1000/1200 m, com acumulação acima de 1200 m que poderá ser até 5 cm.

As previsões da meteorologia apontam para céu muito nublado, períodos de chuva, por vezes forte, passando a regime de aguaceiros, que poderão ser pontualmente de granizo e acompanhados de trovoada e queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, descendo gradualmente a cota para 1000/1200 metros.

O vento deverá soprar moderado de sudoeste, rodando gradualmente para noroeste a partir da tarde, soprando moderado a forte no litoral, com rajadas até 80 km/h. Na faixa costeira e nas terras altas, vento forte a muito forte (40 a 60 km/h) com rajadas até 100 km/h.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 2ºC, na Guarda, e os 11ºC, em Setúbal, e as temperaturas máximas entre os 6º C, na Guarda, e os 17ºC, em Santarém, Setúbal e Faro.