Homem que ameaçou matar Marcelo detido por fuga de informação nas secretas e na PJ

O homem condenado por ter ameaçado de morte Marcelo Rebelo de Sousa foi detido por acesso ilegal à base de dados da Segurança Social, tendo alegadamente recolhido dados de centenas de agentes dos serviços de informações, da Polícia Judiciária, da Autoridade Tributária e da Segurança Social.

Segundo avança a revista Sábado, os dados recolhidos coincidem com os encontrados no Palácio de São Bento, durante as buscas da Operação Influencer, a 7 de novembro de 2023.

Em causa está uma pen que se encontrava no cofre do escritório de Vítor Escária, arguido no processo e, na altura, chefe de gabinete do então primeiro-ministro, António Costa.