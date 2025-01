Depressão Ivo faz estragos a Norte. Susto com queda de uma árvore em escola de Matosinhos

Em declarações à Lusa, fonte das Relações Públicas do Comando Metropolitano da PSP do Porto disse que uma árvore caiu sobre a vedação e provocou danos em viaturas estacionadas, mas sem vítimas a registar

A depressão Ivo está a fazer estragos, especialmente no norte do país.

Ainda no Grande Porto, há o registo de várias inundações e da queda de um telhado, na freguesia de Paranhos, que levou ao corte da via para remoção dos detritos.

De acordo com o Instituto Português do mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa estão sob aviso vermelho devido à agitação marítima até às 6 da manhã de quinta-feira.

Há ainda vários distritos com aviso amarelo e laranja por causa da previsão de chuva e vento fortes e queda de neve.

Já em Guimarães, a queda de uma árvore levou ao corte da circulação até à estação Santo Tirso, divulgou a Comboios de Portugal na sua página de Facebook.