Depressão Ivo derrubou árvores, fez voar telhados e arrastou praticante de kitesurf

29 jan, 2025 - 22:03 • Ricardo Vieira, com Lusa

A Proteção Civil registou 489 ocorrências devido ao mau tempo entre as 00h00 e as 18h00 desta quarta-feira, indicou à Renascença o comandante Elísio Pereira. Quedas de árvores e de estruturas, como telhados e andaimes, foram as principais situações que obrigaram à intervenção dos operacionais. A região Centro e também a Grande Lisboa foram as zonas do país mais afetadas pelo temporal provocado pela depressão Ivo. Praticante de kitesurf surpreendido por rajada de 90 kms/hora Um jovem de 16 anos que praticava kitesurf na praia do Cabedelo, em Vila Nova de Gaia, foi surpreendido por uma rajada de vento superior a 90 kms/hora que o fez embater no molhe da Cantareira, no Porto. A revelação foi feita pelo comandante da Capitania do Douro, Rui Lampreia, que explicou que o acidente ocorreu pelas 14h52, sendo que a vítima estava a praticar a modalidade com um amigo da mesma idade. “Ele foi vítima de um fenómeno de vento acima dos 90 kms/hora que o arrastou até ao outro lado do rio Douro, na foz, embatendo contra o molhe da Cantareira”, descreveu o responsável da capitania, indicando, que apesar da violência do acidente o jovem “sofreu apenas ferimentos ligeiros e não necessitou de assistência hospitalar”. O jovem acabou por ser resgatado por uma equipa da estação salva-vidas do Douro e, posteriormente, foi entregue à mãe do amigo, que se deslocou para o local para o receber, disse Rui Lampreia. O segundo ‘kitesurfer’, afirmou o comandante, “saiu do rio pelos próprios meios, no lado de Vila Nova de Gaia, e não voltou a ser visto”. "Grande susto" em escola de Leiria

O vento forte que se fez sentir esta quarta-feira à tarde, em Leiria, danificou parte do telhado da Escola Básica e Secundária Henrique Sommer, na Maceira, em Leiria.

O comandante Elísio Pereira explicou à Renascença que só foram registados danos materiais. O diretor da escola, Jorge Bajouco, disse à agência Lusa que “foi um grande susto”. “Felizmente não temos alunos na escola, porque estamos em interrupção letiva. Apenas os professores estavam em reuniões”, precisou. Jorge Bajouco explicou que parte do bloco A da escola ficou “destelhado”, esperando que a sua reparação seja realizada assim que as condições climatéricas o permitirem. “Estamos, juntamente com os bombeiros, a avaliar a situação”, acrescentou.

Centro de saúde mete água em Coimbra Em Coimbra, a Unidade de Saúde Familiar (USF) Pulsar, no Centro de Saúde Norton de Matos, foi encerrada esta tarde devido ao mau tempo. As consultas presenciais foram desmarcadas ainda durante a manhã por não estarem reunidas as condições para a sua realização. "No seguimento da tempestade dos últimos dias, com forte impacto na região Centro, o Centro de Saúde Norton de Matos sofreu danos patrimoniais, que resultaram em infiltrações de água dentro do edifício", explicou uma nota da ULS. Segundo a estrutura, as consultas serão reagendadas assim que o edifício estiver em condições de receber os utentes. De acordo com a ULS, o município já efetuou o levantamento dos estragos e das necessidades mais urgentes "para resolver a situação com a maior brevidade possível". No mesmo edifício funcionam as USF Norton de Matos e Briosa, que não foram afetadas e estiveram a funcionar normalmente. Devido à depressão Ivo, um muro desabou e atingiu viaturas, em Tondela, e provocou a queda de árvores na Ericeira.