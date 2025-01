Câmara suspende restrições a todos os veículos turísticos no centro do Porto

A restrição aos veículos turísticos e autocarros de serviço ocasional no centro histórico do Porto irá ser suspensa a todos os operadores na sequência da decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF), avançou esta quarta-feira o presidente da Câmara.

"A partir do momento em que há esta decisão do tribunal (...) temos de permitir que estas medidas sejam alargadas a todos os operadores. Ninguém compreenderia se os operadores que tiveram menos sorte ou que não atuaram contra a câmara ficassem de fora destas medidas", afirmou Rui Moreira.

Em causa está o projeto-piloto de restrição ao trânsito de veículos turísticos que arrancou a 1 de outubro de 2024 limitando a circulação dos veículos turísticos no centro do Porto.

Apenas um comboio turístico e autocarros de dois andares "hop-on, hop-off" podiam circular numa zona delimitada no centro, ao abrigo de licenças municipais.

"Tuk-tuks" e autocarros turísticos de serviço ocasional estavam impedidos de circular.

No entanto, o TAF do Porto aceitou a providência cautelar interposta por 12 operadores turísticos contra o município, tendo determinado a suspensão das restrições no centro histórico para estas empresas.