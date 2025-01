Aluno de 13 anos agride colega no Barreiro

A GNR elaborou um auto de notícia que já enviou para o Tribunal de Família e Menores, com conhecimento do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP), da Moita.

A Renascença questionou o Ministério da Educação sobre as diligências que, entretanto, foram tomadas, mas ainda não obteve resposta.

Este é o segundo caso de agressões em escolas da margem sul conhecido através das redes sociais, no espaço de 48 horas.

Na última segunda-feira, imagens mostraram um aluno a bater num colega diagnosticado com uma perturbação do espectro autista. O incidente tinha ocorrido na passada sexta-feira, 24 de janeiro, na Escola Básica 2/3 Fragata do Tejo, na Moita, também no distrito de Setúbal.