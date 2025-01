Aeroportos da Madeira com mais de cinco milhões de passageiros em 2024

Os aeroportos da Madeira e do Porto Santo registaram no ano passado, pela primeira vez, um movimento de passageiros superior a cinco milhões, o que representou um aumento de 4,6% face a 2023, foi esta quarta-feira anunciado.

Numa informação divulgada nesta quarta-feira, a Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) indica que o movimento de voos comerciais foi de 34.547 no ano passado, mais 1,7% em relação a 2023, e o número de passageiros foi de cerca de 5,1 milhões, um aumento de 4,6%.

A taxa de ocupação das aeronaves fixou-se em 86,6%, mais 2,3% em relação a 2023, adiantou a DREM.

O aeroporto da Madeira registou aumentos quer no movimento de aeronaves (+1,9%), como no número de passageiros (+4,8%), enquanto o Porto Santo teve uma redução de 3,8% no número de voos e um aumento de 0,4% no movimento de passageiros.

O tráfego internacional nos aeroportos da região alcançou um crescimento de 7,1%, movimentando 2,7 milhões de passageiros, e o tráfego doméstico, que representou 2,3 milhões de passageiros, cresceu +1,8%.

No Aeroporto da Madeira, o tráfego internacional foi predominante (55,2% do total), enquanto o Porto Santo registou maioritariamente tráfego doméstico (78,8%).

No conjunto dos dois aeroportos, as ligações domésticas representaram 46,5% do total e as internacionais 53,5%.

O Reino Unido foi o principal país de origem e de destino dos voos internacionais dos aeroportos da região autónoma (28,7%), seguido da Alemanha (21,2%) e da França (8,7%).