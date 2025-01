Régua condiona acesso à zona ribeirinha devido a aumento do cauda do Douro

A Câmara do Peso da Régua condicionou esta terça-feira o acesso à zona ribeirinha e encerrou a ciclovia devido ao aumento do caudal do rio Douro e à previsão de agravamento das condições meteorológicas, anunciou a autarquia.

O município do sul do distrito de Vila Real informou, em comunicado, que está a acompanhar no terreno a evolução da situação, "por forma a acionar, com a rapidez exigida, os meios de intervenção que possam vir a ser necessários".

Devido à chuva intensa que tem caído na região, o caudal do Douro tem estado a aumentar e, por isso, a autarquia decidiu interditar o acesso à ciclovia que se estende pela margem direita do rio e ainda condicionar o acesso à zona ribeirinha.

A Câmara do Peso da Régua solicitou ainda que "sejam cumpridas as orientações existentes nos locais, por forma a ser possível garantir a segurança das pessoas e bens".

Portugal tem estado sob o efeito da depressão Hermínia com chuva, vento e agitação marítima fortes, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O Instituto prevê a partir da madrugada de quarta-feira precipitação forte no Norte e Centro e rajadas de vento entre os 80 a 100 quilómetros por hora no litoral oeste e terras altas e agitação marítima devido à passagem da depressão Ivo.