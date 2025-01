"Pior parte do dia”: utentes da Fertagus lutam para entrar nos comboios

A solução encontrada pela Fertagus funciona quando passam as composições maiores, mas nas mais pequenas o comboio chega ao Pragal completamente a abarrotar , e os utentes não são mais do que sardinhas que tentam entrar no pouco espaço que a lata tem.

" É uma luta, a pior parte do dia ", resume esta utente, que considera que as mudanças promovidas recentemente "pioraram" o serviço ferroviário que começa em Setúbal e vai até Roma-Areeiro (Lisboa).

Há quem descreve estes momentos como “uma luta”, como Martina, que enfrenta o frio da madrugada com um gorro cinzento e prepara-se para (tentar) entrar no comboio das 7h29. “É impossível entrar, não há lugares e mesmo quando há é impossível chegar lá", descreve.

"As carruagens que temos são aquelas que aqui estão, é o que temos, não há mais", explica um funcionário da Fertagus à Renascença.

Habituado a esta rotina, está na plataforma para ajudar na logística de tentar distribuir os passageiros pelos comboios que já chegam cheios à estação do Pragal.

"Não acontece em todos, eu explico às pessoas que têm de tentar apanhar o comboio anterior ou o seguinte, para evitar os mais pequenos", justifica.

A tentativa de dar mais oferta aos passageiros, mas sem capacidade para manter os comboios com tantas carruagens como antes, é um pau de dois bicos. Pode funcionar na maior parte do tempo, só que no momento em que as composições mais pequenas chegam ao Pragal o cenário é sufocante.