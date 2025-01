Observatório de Segurança confirma. Crimes com armas de fogo "têm vindo a diminuir"

O presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCOT) dá conta de uma tendência de descida da prática da criminalidade, depois de a Polícia de Segurança Pública (PSP) ter registado, em Lisboa, aquela que será a segunda maior descida da criminalidade em 10 anos.

O crime, essencialmente, o que é praticado com armas de fogo e armas brancas, tem vindo a diminuir nas últimas três décadas", diz à Renascença,

"Os dados são positivos" salienta Francisco Rodrigues.

Os números da PSP, citados pelo "Diário de Notícias" e confirmados pela Renascença mostram que, no ano passado, terão sido participados mais de 28 mil crimes na capital o terceiro valor mais baixo desde 2014.

No entender do presidente do OSCOT, a redução da criminalidade é real e nada tem que ver com os crimes que, alegadamente, não são reportados.

"Mesmo que a criminalidade participada tenha sido menor, estou certo que aquela que é constatada e trabalhada diretamente pela PSP também tenha sido menor", sublinha.

No que diz respeito à suposta ligação entre a criminalidade e o aumento de número de imigrantes, Franscisco Rodrigues, adverte que "é totalmente errado apontarmos como causa a imigação, tanto no sentido positivo como no sentido negativo".