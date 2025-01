Investigadores de Coimbra vão desenvolver terapias personalizadas para o autismo

A Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra integra um projeto europeu que visa o desenvolvimento de terapias personalizadas e eficazes para o autismo.



O projeto tem um orçamento de 120 milhões de euros e é cofinanciado pela União Europeia e pela indústria.

Pretende recolher informações genéticas de pessoas com perturbação do espectro do autismo, “porque são cada vez maiores as evidências que apontam para a necessidade de personalizar as abordagens clínicas”, explica Miguel Castelo-Branco, que lidera a equipa nacional de investigação.

O diretor do Centro de Imagem Biomédica e Investigação Translacional do Instituto de Ciências Nucleares Aplicadas à Saúde diz que “uma das grandes dificuldades no tratamento do autismo é a neurodiversidade, que é o facto de as pessoas serem todas diferentes, e se queremos desenvolver terapias ou formas de reabilitação personalizadas temos de perceber o perfil de cada pessoa”.

Para enfrentar esse desafio, o European Autism GEnomics Registry está a criar uma plataforma com informações genéticas de participantes de vários países europeus, incluindo Portugal.