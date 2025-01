Depressão Hermínia. Proteção Civil regista mais 48 ocorrências durante a madrugada

A Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) registou mais 48 ocorrências durante a madrugada desta terça-feira por causa da depressão Hermínia.

O oficial de operações da ANEPC, José Rodrigues, disse à Renascença que, na sua maioria, as ocorrências estiveram relacionadas "com queda de árvores, limpezas de via e queda de estruturas".

As regiões de Aveiro e a sub-região Oeste foram as que registaram mais episódios, que mobilizaram 170 operacionais apoiados por 69 meios terrestres.

A próximas horas reservam um desagravamento do estado do tempo, mas de pouca dura: depois da depressão Hermínia vem a depressão Ivo, pelo que as condições climatéricas devem piorar durante a próxima madrugada.