Colisão faz dois mortos e corta IC8 na Sertã

Uma colisão entre um pesado de mercadorias e uma viatura ligeira de mercadorias provocou esta terça-feira dois mortos na Sertã, no Itinerário Complementar (IC) 8, que se encontra encerrado ao trânsito nos dois sentidos.

As vítimas são dois homens que circulavam um em cada veículo, um com cerca de 55 anos e outro com cerca de 30 anos, segundo informação do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Beira Baixa.

A mesma fonte adiantou que o alerta foi dado às 17h14 e que nas operações de socorro estiveram envolvidos 48 operacionais, apoiados por 18 veículos.

A colisão registou-se no IC8, muito próximo da localidade da Sertã, no distrito de Castelo Branco.