Adeus, Hermínia. Depressão Ivo traz chuva e vento forte a partir de quarta-feira

Depois da Hermínia, a depressão Ivo deve atingir Portugal continental a partir da madrugada de quarta-feira, causando precipitação forte no Norte e Centro e rajadas de vento entre os 80 a 100 quilómetros por hora (km/h) no litoral oeste e terras altas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) divulgou que Portugal continental deverá sentir os efeitos da superfície frontal fria associada à depressão Ivo a partir da madrugada de dia 29, quarta-feira, depois de nos últimos dias ter estado sob os efeitos da depressão Hermínia.

É esperada "precipitação que será por vezes forte nas regiões Norte e Centro, e que se estenderá gradualmente à região Sul, embora diminuindo de intensidade", detalhou o IPMA, que atribuiu o nome Ivo à depressão.

"O vento irá aumentar de intensidade, soprando de oeste/sudoeste com rajadas que poderão atingir valores da ordem dos 80 a 100 km/h no litoral oeste e terras altas, rodando para norte/noroeste a partir do meio da tarde de dia 29 e mantendo-se forte até final da tarde de dia 30", realçou ainda o instituto.