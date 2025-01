Rio Ceira galga margens e inunda aldeia em Coimbra

O rio Ceira, um afluente do Mondego, galgou as margens e provocou esta segunda-feira inundações na aldeia de Cabouco, no distrito de Coimbra.



Algumas casas foram atingidas pela cheia, mas a situação não foi tão grave como em anos anteriores.

As inundações são uma consequência da chuva provocada pela depressão Hermínia, que já provocou mais de 600 ocorrências em todo o país.



O nível da água na aldeia de Cabouco começou a baixar durante a tarde desta segunda-feira.

Se não chover e não houver descargas das barragens a situação tende a normalizar no rio Ceira, diz a Proteção Civil.