Queda de neve fecha estrada no maciço central da Serra da Estrela

A queda de neve motivou o encerramento ao trânsito dos troços da Estrada Nacional (EN) 339, que atravessa o maciço central da Serra da Estrela.

De acordo com o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, estão cortadas, esta segunda-feira, as ligações entre a Lagoa Comprida, a Torre e as Penhas da Saúde, desde as 13h30.

Os distritos da Guarda, Castelo Branco e Viseu estão sob aviso amarelo entre as 18h00 horas de segunda e as 12h00 de terça-feira devido à previsão de queda de neve acima dos 700 metros de altitude.