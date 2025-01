Quatro pessoas assistidas após derrocada em Torres Novas

O mau tempo provocou esta segunda-feira a derrocada de um edifício em ruínas sobre um estabelecimento comercial na localidade de Terras Pretas, Torres Novas, tendo quatro pessoas sido assistidas no local, informou a Proteção Civil.

"O mau tempo, com períodos de chuva intensa e vento forte, esteve hoje, ao início da tarde, na origem da ocorrência em Torres Novas", disse à Lusa David Lobato, do comando sub-Regional da Proteção Civil do Médio Tejo, no distrito de Santarém.

Segundo o comandante, a derrocada do edifício em ruínas provocou "danos materiais significativos", tendo quatro pessoas sido assistidas no local.

A Câmara de Torres Novas indicou que estiveram no local da derrocada elementos do serviço municipal de Proteção Civil, dos Bombeiros Voluntários Torrejanos, da PSP e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

As "fortes rajadas de vento" sentidas durante a tarde "provocaram também a queda para a via pública de um varandim do topo de um edifício na Rua Comandante Ilharco", também em Torres Novas, que "causou danos numa viatura", indicou ainda o comandante da Proteção Civil do Médio Tejo.

Para o local foram mobilizados elementos do serviço municipal de Proteção Civil, dos Bombeiros Voluntários Torrejanos e da PSP, tendo já sido removida a estrutura e "reposta a normal circulação rodoviária".

Ainda de acordo com o comandante David Lobato, a sub-região do Médio Tejo registou ainda durante a tarde outras ocorrências "sem gravidade", como "algumas inundações" e "quedas de árvores", nomeadamente em Abrantes, Ferreira do Zêzere e Ourém.

O responsável apelou à população que esteja atenta aos avisos da Proteção Civil e que adote os comportamentos recomendados pelas autoridades.

"Face à instabilidade das condições meteorológicas recomendamos especial cuidado na circulação e permanência junto de zonas arborizadas, a adoção de uma condução defensiva, a adequada fixação de estruturas soltas e a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais", disse.

Na sub-região estão ainda algumas estradas submersas, nomeadamente no município de Torres Novas, onde se mantém a submersão da Estrada Municipal 570, entre Riachos e Golegã, e em Abrantes, com a submersão da estrada do campo, entre Tramagal e Constância.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil elevou o nível de alerta devido ao mau tempo nas regiões Centro e Norte do país causado pelos efeitos da depressão Herminia, com previsões de chuva persistente, rajadas de vento até 110 quilómetros por hora, agitação marítima e queda de neve.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou em aviso vermelho (o mais elevado de uma escala de quatro) os distritos do Porto, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga a partir das 12h00 de hoje e até às 9h00 de terça-feira por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com sete a oito metros de altura, podendo atingir 14 metros.

O Instituto emitiu também aviso amarelo por causa do vento forte para os distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Castelo Branco, Aveiro e Coimbra até às 21:00 de hoje e para Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Leiria, Beja e Braga até às 9h00 de terça-feira.

Os distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Braga e Castelo Branco também estão sob aviso amarelo entre as 18h00 de hoje e as 12h00 de terça-feira devido à queda de neve acima dos 700 metros.

O aviso vermelho é emitido pelo IPMA nos casos de situação meteorológica de risco extremo. Já o aviso laranja indica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.