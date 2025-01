Identificado suspeito de violar mulher com deficiência cognitiva

A Polícia Judiciária (PJ) identificou no domingo um homem de 61 anos, suspeito de ter violado uma mulher de 24 anos com deficiência cognitiva na zona do Martim Moniz, em Lisboa, adiantou esta polícia.

A detenção do cidadão estrangeiro foi feita em colaboração com a Polícia de Segurança Pública e este foi hoje presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação, segundo o comunicado da PJ divulgado esta segunda-feira.

De acordo com a PJ, a mulher, "com deficit cognitivo, encontrava-se ausente da instituição de acolhimento onde está internada, a pernoitar na via pública".

"De acordo com as diligências realizadas pela PJ, a mulher terá sido abordada pelo agressor e, posteriormente, ter-se-ão dirigido a um quarto de uma pensão na Rua do Benformoso, onde iniciaram contactos de natureza sexual, num primeiro momento consentidos, ao que a vítima veio, depois, a opor-se expressamente, devido ao caráter violento da conduta do suspeito", explica o comunicado da PJ.

Segundo adiantou no fim de semana a PSP, a mulher denunciou uma violação na madrugada de domingo, que terá ocorrido num hostel na Rua do Benformoso.

Segundo a fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, a alegada violação terá ocorrido entre as 2h00 e as 5h00 de domingo, tendo o alerta sido dado para o 112 por um taxista que ao passar na Rua do Benformoso encontrou a mulher deitada no chão e prostrada.

A mesma fonte acrescentou que foi a equipa do 112 que chamou a polícia por ter detetado indícios de violação na mulher, que foi transportada para o Hospital de São José, em Lisboa, para a realização dos respetivos exames médico-legais.

Disse ainda que o suspeito estava no local e foi levado para a esquadra da PSP e identificado, mas não foi detido.