Depressão Hermínia. Proteção Civil regista 444 ocorrências até às 16 horas

A Proteção Civil registou 444 ocorrências até às 16 horas, devido ao agravamento do estado do tempo com a depressão Hermínia, que começou a atingir o país na noite deste domingo.

Em balanço à Renascença, o oficial de operações da Proteção Civil, José Rodrigues, avança que mais de um terço das ocorrências registadas estiveram relacionadas com quedas de árvores (167), tendo sido também registadas 76 limpezas de via e 50 deslocamentos de terra.

O responsável aponta ainda cuidados a ter nos próximos dias, com vento e chuva forte e grande agitação marítima, além da queda de neve que levou já ao corte de estradas na Serra da Estrela.

“A deslocação em zonas potencialmente sujeitas a cheias, estradas que possam estar submersas, o surgimento de lençóis de água. Tudo o que tenha a ver com circulação rodoviária, estamos a alertar para que tenham o máximo cuidado”, afirma José Rodrigues.

Os números indicados são relativos às 24 horas anteriores, ou seja, das 16 horas de domingo até às 16 horas desta segunda-feira. Entre as 00h00 e as 16h00 de domingo foram registadas 133 ocorrências devido ao mau tempo.

No domingo, a Proteção Civil recomendou “cautela bastante grande” na estrada e apelou a que pessoas não se aproximem do mar ou de zonas inundáveis.

“O piso vai estar escorregadio, como é expectável, e recomendamos uma cautela bastante grande na circulação nas vias, especialmente naquelas que forem mais afetadas pela chuva e, inclusive, amanhã e depois pela neve que se possa formar”, afirmou Carlos Mata, adjunto de operações da Proteção Civil.

“Percebemos que é bonito ir ver o mar bastante agitado, que é o que vai acontecer nos próximos dias, mas recomendamos que tenham toda a cautela ao fazê-lo”, afirmou, alertando a população para não se aproximar de “zonas inundáveis”.