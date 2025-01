Banco de Portugal vai mudar-se para a antiga Feira Popular

O Banco de Portugal (BdP) vai concentrar os serviços num edifício nos terrenos da antiga Feira Popular, um terreno que está a ser desenvolvido pela Fidelidade e onde vão ser construídos sete edifícios de escritórios e três de apartamentos, ao lado de uma das estações de comboios mais movimentadas do país. O supervisor financeiro anunciou, esta segunda-feira, a assinatura um memorando de entendimento com a Fidelidade para a aquisição de um imóvel em Lisboa.

"O Banco de Portugal e a Fidelidade assinaram hoje um memorando de entendimento que estabelece as bases para a aquisição de um edifício localizado nos terrenos da antiga Feira Popular (na Parcela A da Unidade de Execução de Entrecampos), em Lisboa", anunciou a instituição em comunicado.

De acordo com a entidade, este acordo, "que culmina um extenso trabalho de análise técnica, funcional e jurídica, envolvendo equipas de ambas as entidades, reflete o interesse do Banco de Portugal em ali concentrar os seus escritórios em Lisboa e o compromisso da Fidelidade em concretizar a transação".

O Banco de Portugal, que gastou 40 milhões de euros em 2018 para comprar um terreno com o mesmo fim na área de Alto dos Moinhos, em Lisboa, destacou ainda que a formalização está "sujeita à conclusão satisfatória das negociações e à obtenção das aprovações necessárias".

Para a entidade, o projeto "apresenta uma infraestrutura moderna e funcional com os mais altos padrões de sustentabilidade, numa localização central com grande acessibilidade, integrada e aberta à comunidade, devendo estar concluído no terceiro trimestre de 2027".

"A concretização desta aquisição vai ao encontro das necessidades do Banco de Portugal nos planos funcional e institucional e representa o culminar de um processo com várias décadas de procura da melhor solução para uma localização única do espaço de escritórios na cidade de Lisboa", rematou.

Num outro comunicado, a Fidelidade disse que "através da sua subsidiária Fidelidade Property Europe, SA., assinou hoje um Memorando de Entendimento com o Banco de Portugal no qual se estabelecem as bases para a edificação de um imóvel localizado em Entrecampos, Lisboa, destinado à instalação desta instituição", sendo que "a transação está sujeita à obtenção das aprovações necessárias e à conclusão das negociações entre as partes".

O projeto da empresa Cushman & Wakefield para o desenvolvimento dos terrenos da antiga Feira Popular envolve a construção de sete edifícios de escritórios - que criam 128 mil metros quadrados de área bruta -, e três edifícios residenciais, com 249 apartamentos. Nos primeiros pisos dos edifícios vão existir, ao todo, 75 lojas, incluindo um "distrito alimentar".