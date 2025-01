Morreu Nuno Roby Amorim, jornalista fundador da TSF e assessor da IL

"Impaciente e intuitivo, com um sentido de humor refinado e uma vasta cultura, e uma longa carreira no jornalismo nacional e internacional", lê-se.

Em 2010, abandonou o jornalismo e passou para o campo da consultoria. Trabalhou na embaixada de Marrocos em Lisboa, assim como com o PPM na Assembleia Municipal de Lisboa.

Tinha 62 anos e estava internado no Hospital dos Capuchos.

Numa mensagem publicada no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa lembra que teve "oportunidade de trabalhar" com Roby Amorim e "apresenta à sua família as mais sentidas condolências".