Depressão Hermínia. Proteção Civil registou 133 ocorrências até ao meio da tarde

A Proteção Civil registou, entre as 00:00 e as 16:00 deste domingo, 133 ocorrências devido ao mau tempo, a maioria nas regiões do Minho, Alto Cávado e Aérea Metropolitana do Porto.

As ocorrências registadas ao longo do dia de hoje foram sobretudo relacionadas com pequenas inundações e quedas de árvores e infraestruturas, disse à Lusa Paulo Santos, oficial de operações na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Segundo a mesma fonte, as 133 ocorrências mobilizaram 184 meios das corporações de bombeiros.

A ANEPC elevou hoje o nível de alerta devido ao mau tempo nas regiões Centro e Norte do país, com previsões de chuva persistente, rajadas de vento até 110 quilómetros por hora, agitação marítima e queda de neve.

Num "briefing" sobre a previsão de agravamento das condições meteorológicas para os próximos dias, Carlos Mata, adjunto de operações nacionais da ANEPC, avançou que foi emitido um SMS preventivo para as regiões de Coimbra, Beiras e Serra da Estrela.

Carlos Mata alertou para possíveis "inundações em área urbana" e "piso escorregadio" por causa "da neve ou gelo que se possa formar" nas vias rodoviárias. .

Segundo o responsável, as previsões apontam que durante a noite e madrugada haverá maior intensificação de algum problema que possa surgir devido à chuva e ao vento forte.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou em aviso vermelho (o mais elevado de uma escala de quatro) os distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Porto e Viana do Castelo a partir das 12:00 de segunda-feira devido à agitação marítima.

Estes cinco distritos vão estar sob aviso vermelho até às 09:00 de terça-feira devido à chegada ao território nacional da depressão Hermínia, que vai trazer agitação marítima, aumento da precipitação e vento a partir de hoje.