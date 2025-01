Costa pede que não se dramatize o tema da imigração

"Em vez de dramatizar a situação, o que temos [de fazer] é trabalhar naquilo que tem sido bem sucedido, partilhar as boas práticas e continuar a trabalhar nesse sentido, para combater os traficantes, combater a imigração ilegal e assegurar aquilo que é necessário, que são os canais legais que permitem efetivamente uma integração harmoniosa nas nossas cidades" , afirmou, destacando que, só no último ano, houve "uma redução de 42% nas entradas ilegais na Europa".

É imprescindível termos imigrantes"

O antigo primeiro-ministro português relembrou que a imigração "é uma questão para a qual todos os países olham em várias dimensões", uma vez que "todos têm consciência que, designadamente para a sustentabilidade do nosso modelo económico e social, é imprescindível termos imigrantes". "Isso é fundamental para a nossa atividade económica", rematou.

Costa destacou o facto de a Europa ser, "por definição, o continente mais aberto" do ponto de vista comercial e cultural, e de "não pode deixar de ser aberto também do ponto de vista de relacionamento com os outros povos". Por isso mesmo, defende, "a imigração tem de ser mutuamente positiva" tanto para o país de origem, como para os países de trânsito e de acolhimento, mas, "sobretudo e mais importante, [tem de ser positiva] para as pessoas".