Cinco distritos em aviso vermelho devido à agitação marítima

Os distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Porto e Viana do Castelo vão estar sob aviso vermelho a partir das 12h00 de segunda-feira devido à agitação marítima, anunciou este domingo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Estes cinco distritos vão estar sob aviso vermelho até às 9h00 de terça-feira devido à chegada ao território nacional da depressão Hermínia, que vai trazer agitação marítima, aumento da precipitação e vento a partir de hoje.

O IPMA antecipa "ondas de noroeste com sete a oito metros de altura significativa, podendo a altura máxima atingir 14 metros".

A partir da tarde de hoje e até à madrugada de segunda-feira, o IPMA colocou ainda sob aviso laranja, devido à precipitação persistente e por vezes forte, os distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.

Já sob aviso amarelo devido ao vento forte estão entre hoje e segunda-feira todos os distritos do país, enquanto a queda de neve colocará sob este mesmo nível de alerta, a partir da tarde de segunda-feira, os distritos de Braga, Bragança, Castelo Branco, Guarda, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.

O aviso vermelho é emitido pelo IPMA nos casos de situação meteorológica de risco extremo. Já o aviso laranja indica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo um risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje a ocorrência de chuva, aumentando de intensidade a partir da tarde e sendo persistente no Norte. .

O vento soprará de sul, aumentando de intensidade a partir da tarde, com rajadas em especial no litoral e terras altas do Norte e Centro, e a agitação marítima será forte, com ondas do quadrante oeste com três a 3,5 metros na costa ocidental, aumentando gradualmente para quatro a cinco metros, e para cinco a seis metros a norte do Cabo Mondego.