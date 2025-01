IPMA avisa que depressão Herminia traz chuva e agitação marítima a Portugal a partir de domingo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu este sábado vários avisos devido à chegada ao território nacional da depressão Herminia, que vai trazer agitação marítima, aumento da precipitação e vento a partir de domingo.

Em comunicado de imprensa, o IPMA indicou que a depressão Herminia vai afetar o Norte de Portugal na madrugada de domingo e estender-se ao resto do território na segunda-feira.

Devido a esta situação meteorológica, o IPMA referiu que foram emitidos avisos de nível amarelo para vento e neve, avisos de nível laranja para a precipitação e avisos de nível vermelho para a agitação marítima.

"Depois do sistema frontal associado à depressão Eowyn ter atravessado o território de Portugal, um novo sistema frontal associado à depressão Herminia deverá afetar a região Norte a partir da madrugada de domingo, dia 26", lê-se num comunicado enviado hoje à comunicação social.

No mesmo comunicado, o IPMA acrescentou: "A partir da madrugada de domingo, ocorrerá precipitação no Minho e Douro Litoral, que se estenderá gradualmente às restantes regiões, e que será persistente e por vezes forte a partir da manhã, prevendo-se que nas regiões a sul do sistema montanhoso Montejunto-Estrela, as maiores intensidades se verifiquem na madrugada de domingo para segunda-feira e na manhã de segunda-feira".

O vento vai soprar "forte de sul/sudoeste, com rajadas até 70/90 quilómetros por hora no litoral, e até 100/110 nas terras altas do Norte e Centro".

Há também condições favoráveis à ocorrência de trovoadas e a agitação marítima na costa ocidental vai ser mais forte entre a manhã de domingo e o final de terça-feira, com ondas do quadrante oeste com quatro a cinco metros de altura, que poderão atingir os 11 metros de altura máxima. .

A norte do Cabo Mondego, entre o início da tarde de segunda-feira e o início da manhã de terça, as ondas podem vir a atingir os sete a oito metros de altura.