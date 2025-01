Força Aérea transportou bens de primeira necessidade para as Flores

A Força Aérea Portuguesa transportou, na sexta-feira, 3.850 kg de bens de primeira necessidade para a ilha das Flores, nos Açores, devido ao mau tempo que continua a condicionar o abastecimento por via marítima, foi anunciado este sábado.

Na quinta-feira, o Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) anunciou que "encetou várias diligências no sentido de assegurar soluções alternativas para o abastecimento da ilha das Flores, inclusivamente acionando os meios da Força Aérea Portuguesa para transporte de bens de primeira necessidade por via aérea", tendo em conta as previsões meteorológicas que se "mantêm altamente limitadoras da operação marítimo-portuária", continuando a condicionar o abastecimento à ilha das Flores.

Este sábado, num comunicado de imprensa, a Força Aérea informa que realizou na sexta-feira "uma missão de transporte urgente de bens de primeira necessidade" de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, para as Flores.