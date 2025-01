Agitação marítima coloca 10 distristos em aviso laranja

Dez distritos de Portugal continental vão estar nos próximos dias sob aviso laranja devido à agitação marítima, avançou esta sexat-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Viana do Castelo, Porto, Aveiro e Braga vão estar sob aviso laranja entre as 21h00 de domingo e as 16h00 de segunda-feira, de acordo com um comunicado do IPMA.

A agitação marítima nesta região, alerta o IPMA, apresenta ondas de quadrante oeste com 5 a 6 metros de altura significativa, podendo a altura máxima atingir 11 metros.

Lisboa, Leiria e Coimbra acionam o aviso laranja entre as 3h00 e as 16h00 de segunda-feira, sendo que Faro, Setúbal e Beja emitem apenas a partir das 9h00 até às 16h00 do mesmo dia.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado.