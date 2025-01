Tribunal absolveu ex-presidente de Ribeira de Pena de todos os crimes

O Tribunal de Vila Real absolveu esta sexta-feira o ex-presidente da Câmara de Ribeira de Pena Rui Vaz Alves, que estava a ser julgado pelos crimes de prevaricação, participação económica em negócio e falsificação de documento.

Conjuntamente com o antigo autarca socialista estavam a ser julgados um chefe de divisão das obras municipais, uma empresária e a construtora que esta última representava, que foram também absolvidos neste processo.

Na leitura do acórdão, que decorreu esta sexta-feira no Tribunal de Vila Real, a presidente do coletivo de juízes apontou para uma "ausência completa de fundamentação" neste processo.