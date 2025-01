Segurança Social Direta indisponível entre as 16h de sábado e as 14h de domingo

O portal da Segurança Social Direta vai estar temporariamente indisponível, entre as 16h00 de sábado e as 14h00 de domingo, devido a uma intervenção técnica, segundo o Instituto da Segurança Social (ISS).

Em causa está uma intervenção técnica programada no sistema de informação da Segurança Social.

Esta intervenção tem como intuito "melhorar a qualidade dos serviços digitais disponibilizados, procurando uma maior aproximação aos cidadãos e empresas e proporcionar uma maior comodidade e eficácia na sua relação com a Segurança Social", adianta o instituto liderado por Octávio Félix de Oliveira, numa nota publicada na quinta-feira no seu "site".

Numa outra nota, publicada também na quinta-feira, o instituto dá conta de que passa a ser possível obter o comprovativo de contactos e o extrato de carreira contributiva na Segurança Social Direta, "evitando a deslocação aos serviços da Segurança Social".

"Para obter a declaração de situação contributiva (declaração de situação de não dívida à Segurança Social) pode também aceder à Segurança Social Direta", acrescenta.

Durante a última audição regimental, a ministra do Trabalho tinha indicado que o Governo quer "continuar a aprofundar a transformação digital da Segurança Social".

Nesse sentido, vai "lançar nos próximos meses um programa que reduz as filas de espera ao nível do atendimento", "reforçar o combate aos pagamentos indevidos" e "implementar a opção de pagamentos à Segurança Social por MB Way", anunciou a ministra na altura, referindo que esta última medida vai ser antecipada, dado que estava prevista "para o próximo ano".