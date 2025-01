Proteção Civil alerta para chuva e vento forte, agitação marítima e queda de neve

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) avisou , esta sexta-feira, a população para o agravamento das condições meteorológicas nos próximos dias no continente, com chuva, vento, agitação marítima e queda de neve.

Este aviso da Proteção Civil surge na sequência das previsões meteorológicas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), devido aos efeitos da depressão Éowyn, que afetará o continente nos próximos dias, sobretudo com períodos de chuva, por vezes forte, em especial nas regiões Norte e Centro, podendo ser acompanhados de trovoada, associado a vento forte com rajadas até 90 km/h no litoral e nas terras altas.

As previsões apontam também para agitação marítima forte na costa ocidental, com ondas até cinco metros, podendo atingir os sete metros no próximo domingo, assim como queda de neve nas regiões Norte e Centro, a partir da tarde de segunda-feira.

A ANEPC alerta ainda para a informação da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), segundo a qual "podem ocorrer variações significativas" dos níveis da água nas zonas historicamente mais vulneráveis, em particular no sábado e no domingo.