O que tem arroz de sarrabulho de Ponte de Lima de especial? Experimente este fim de semana

“Essa festa era feita por muito tempo e com tempo à mesa e recomenda-se que este tempo à mesa seja mantido também neste prato. Tem de ser um prato conversado à mesa , com tempo à mesa”, aconselha.

Para o também confrade da Confraria Gastronómica do Arroz de Sarrabulho à Moda de Ponte de Lima degustar esta iguaria “leva-nos àquilo que é o momento tradicional da matança do porco que tem as características rurais e que eram sempre uma festa”.

“É um prato composto, significa que tem o arroz malandro com porco, carne de galinha desfiada, sangue de porco, e um conjunto importante de rojões e compostos como a tripa, a chouriça verde, que são característicos também da região do Ponte Lima”, explica.

A iguaria, que é também o ex-libris da gastronomia limiana, é muito antiga. Começou por ser confecionada nos solares e nas casas de lavoura no século XVII, mas no século XIX pelas mãos de Clara Penha alcançou, por assim dizer, um estatuto mais elevado e passou a integrar os menus da restauração do concelho.

A mais-valia da classificação

Nuno Vieira Brito não tem dúvidas que a certificação como Especialidade Tradicional Garantida vai ajudar a “manter a receita dentro daquilo que é fase da tradição, todos os processos que têm sido utilizados desde que Clara Penha iniciou a receita, nos finais do século XIX, e manter a autenticidade e a tradição de um prato característico e da sua receita, com os seus ingredientes, com seus produtos”.

O professor coordenador das áreas da segurança alimentar e animal na Escola Superior Agrária considera ainda que a classificação “vai alavancar tudo aquilo que é a denominação de um produto diferenciado, genuíno, e que através do turismo gastronómico, que hoje tem uma relevância fabulosa e impressionante, pode aumentar cada vez mais a curiosidade dos turistas, e trazer e atrair mais gente, mais gastrónomos, mais interessados para um produto que é a segunda especialidade tradicional garantida de Portugal”.

“Tem também aqui uma relevância para Portugal dentro do enquadramento destas qualificações a nível europeu, para que tenhamos também aqui produtos diferenciados, qualificados e reconhecidos”, acrescenta.

Descontos especiais e muita animação

Quem decidir fazer uma visita Ponte de Lima este fim de semana, pode contar com condições especiais na estadia e na restauração, com as unidades hoteleiras aderentes ao projeto a atribuírem um desconto de 10% em alojamento, nas noites de sexta-feira e sábado, enquanto na restauração, os restaurantes aderentes oferecem um leite-creme por dose, nas refeições de sábado e domingo.

A programação inclui também animação de rua com “A Caravana” que percorrerá as ruas do Centro Histórico, no sábado em dois períodos da tarde; um showcooking do Chef Álvaro Costa junto à Torre da Cadeia Velha; uma arruada pelo Centro Histórico, no domingo das 10h00 às 13h00; e Cantares ao Desafio, às 15h30 no Largo de Camões.

O evento é organizado pela autarquia em parceria com a Confraria Gastronómica do Arroz de Sarrabulho à Moda de Ponte de Lima.