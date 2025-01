Mais de 360 quilos de droga encontrados em praias do Algarve

A Polícia Marítima (PM) apreendeu 369 quilogramas de haxixe que foram encontrados na costa algarvia, em praias dos concelhos de Faro, Portimão e Lagos, entre quarta-feira e esta sexta-feira, anunciou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

A droga foi detetada em ações de patrulhamento das praias da do Algarve, que são intensificadas pelas autoridades marítimas em períodos de mau tempo e com ondulação elevada para localizar embalagens de haxixe que possam ser arrojadas para as praias, contextualizou a AMN.

"O Comando Regional da Polícia Marítima do Sul, no seguimento das ações coordenadas de vigilância e patrulhamento através dos vários Comandos Locais, apreendeu nos últimos três dias, 22 a 24 de janeiro, um total de 369kg de haxixe", revelou a AMN num comunicado.

A mesma fonte precisou que, durante os últimos dias, foram realizadas ações de patrulhamento por terra e por mar que resultaram na deteção e apreensão, em praias das áreas de jurisdição dos Comandos Locais da Polícia Marítima de Faro, de Portimão e de Lagos, de quantidades de haxixe de 94, 228 e 47 quilogramas, respetivamente.

A AMN referiu ainda que os 369 quilogramas aprendido foram entregues à Polícia Judiciária.