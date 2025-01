GNR apreende mais de 158 mil cigarros e 140 quilos de folha de tabaco

A GNR apreendeu mais de 158 mil cigarros e 140 quilos de folha de tabaco triturado, num valor que ronda os 79.000 euros, nos concelhos do Porto, Vila Nova de Gaia e Gondomar.

Em comunicado, a GNR esclarece que no âmbito da Operação “GARAGEM II”, os militares da Guarda deram cumprimento a dez buscas, três domiciliárias, quatro em veículos, uma em estabelecimento comercial, uma em empresa e outra em garagem.

A ação culminou na constituição de arguidos de dois homens, de 38 e 50 anos, e na apreensão de diverso material, nomeadamente “158. 940 cigarros sem estampilha fiscal, 143 quilos de folha de tabaco triturado e 2. 375 euros em numerário”.

Segundo a GNR, “o valor do tabaco apreendido ascende aos 79.000 euros, e a sua comercialização ilícita teria causado um prejuízo ao Estado, em sede de imposto sobre o tabaco (IT), superior a 50.000 euros”.

“A investigação, que se encontra em curso há cerca de ano e meio, sob a direção do Departamento de Investigação e Acção Penal do Porto, já resultou na apreensão de mais de 794.000 cigarros e 143 quilos de folha de tabaco triturado, com um valor total presumível de 244 000 euros e uma prestação tributária em falta que ascende a 190.000 euros”, lê-se na nota.

A operação foi desenvolvida pela Unidade de Ação Fiscal (UAF), através do Destacamento de Ação Fiscal (DAF) do Porto e contou com o reforço do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do Comando Territorial do Porto.