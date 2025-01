Foco de Gripe Aviária detetado nas Caldas da Rainha após morte de pavões em parque

À agência Lusa Pedro Brás afirmou que "foram de imediato tomadas todas as medidas" e que os restantes animais do parque "foram colocados em quarentena" .

Contactado pela agência Lusa, o presidente da União de Freguesias de Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório, Pedro Brás, explicou que "dois pavões e um pato morreram no parque [D. Carlos I] há quatro ou cinco dias", o que levou a autarquia a "pedir uma autópsia para despistar a hipótese de os animais terem sido envenenados".

Os dois focos de infeção de Gripe Aviária de Alta Patogenicidade (GAAP) foram identificados "numa detenção caseira de aves situada na freguesia de Tornada e Salir do Porto e no Parque D. Carlos I", divulgou a Câmara das Caldas da Rainha, no distrito de Leiria.

A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) sinalizou dois focos de infeção de Gripe Aviária no concelho das Caldas da Rainha, um deles no Parque D. Carlos I, onde morreram de dois pavões e um pato , informou a câmara.

O presidente da Câmara das Caldas da Rainha, Vítor Marques (independente), também já garantiu que "estão acauteladas todas as medidas de segurança" e que o parque "continua aberto à visitação pública, aconselhando-se apenas que as pessoas a que, se avistarem alguns animais, não os tentem alimentar".

Em comunicado, a DGAV informou que o outro foco "é respeitante a uma capoeira doméstica localizada na freguesia de Tornada e Salir do Porto" e que em ambos os casos foram implementadas medidas de controlo que "incluem a inspeção aos locais onde a doença foi detetada, a remoção dos animais afetados e a limpeza e desinfeção, assim como a restrição da movimentação e a vigilância das explorações que detêm aves existentes nas zonas de restrição num raio de até 10 quilómetros em redor do foco detetado na capoeira doméstica".

As áreas de restrição sanitária incluem as localidades de Vidais, Colares, Carvalhal Benfeito, Santa Catarina, Alvorninha, Nadadouro, Foz do Arelho e Salir de Matos, no concelho das Caldas da Rainha.

No concelho de Alcobaça, a restrição estende-se a Alfeizerão, Vimeiro e S. Martinho do Porto e, no concelho de Óbidos, às freguesias de Santa Maria, São Pedro e Sobral da Lagoa e Vau.

No comunicado, a DGAV apelou a todos os detentores de aves que cumpram "com rigor as medidas determinadas" para a Gripe Aviária, salientando que o "confinamento de todas as aves detidas no território do continente é a medida mais eficaz para evitar contactos entre aves domésticas e aves selvagens, sendo essencial para prevenir novos focos de doença".

A câmara e a DGAV informaram ainda que a notificação de "qualquer suspeita deve ser realizada de forma imediata" para a Direção de Serviços de Alimentação e Veterinária da Região de Lisboa e Vale do Tejo ou para o Gabinete Médico Veterinário e Saúde Pública do Município de Caldas da Rainha.