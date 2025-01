Chuva vai continuar a cair, mar vai continuar agitado

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta sexta-feira períodos de chuva, por vezes forte a norte do Cabo Mondego, a partir do final da tarde, vento por vezes forte no litoral e terras altas do Norte e Centro e agitação marítima forte.

Por causa da chuva, os distritos do Porto, Aveiro, Viana do Castelo e Braga vão estar sob aviso amarelo entre as 18h00 e as 00h00 de sábado.

Devido à previsão de agitação marítima forte, com ondas de noroeste com quatro a cinco metros, vão estar sob aviso amarelo os distritos de Lisboa e Leiria, Porto, Viana do Castelo, Faro, Setúbal, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga entre as 18h00 desta sexta-feira e as 18h00 de sábado.

De acordo com o IPMA, a depressão Éowyn “não irá impactar diretamente o estado do tempo em Portugal Continental, embora se façam sentir efeitos colaterais”.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 9ºC, na Guarda, e os 17ºC, em Leiria e Faro, e as temperaturas mínimas entre os 6º C, em Bragança e Guarda, e os 11ºC, no Porto.

No sábado é esperada precipitação em especial até meio da tarde e agitação marítima forte.

Já para o domingo, as previsões apontam para céu geralmente muito nublado, com abertas na região Sul e períodos de chuva no litoral Norte, estendendo-se gradualmente ao interior Norte e região Centro, sendo mais provável na região Sul no final do dia.

O vento deverá soprar moderado de sul/sudoeste, soprando moderado a forte no litoral oeste e nas terras altas, por vezes com rajadas até 80 km/h a partir da tarde.