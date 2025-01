Sete detidos por crimes violentos contra imigrantes

Sete homens foram detidos por suspeita de “coação e violência” contra "membros da mesma comunidade" de imigrantes no distrito de Viana do Castelo, anunciou esta quinta-feira a Polícia Judiciária (PJ).



Os suspeitos, detidos no âmbito da “Operação Extortio”, faziam parte de dois grupos e têm entre 25 e 34 anos.

Terão praticado crimes de roubo agravado, coação agravada, ofensas à integridade física e extorsão na forma tentada sobre imigrantes de origem hindustânica, adianta a PJ, em comunicado.

Os sete suspeitos atacaram imigrantes da mesma comunidade em Vila Nova de Cerveira e em Valença, entre setembro e dezembro do ano passado.

No inquérito dirigido pelo DIAP de Vila Nova de Cerveira foram identificados quatro homens, suspeitos de coação e agressões contra duas vítimas por forma a extorquir-lhes dinheiro.



"Uma das vítimas foi ameaçada com arma de fogo à saída do local de trabalho, tendo-lhe sido subtraídos alguns bens. A outra vítima foi agredida em várias ocasiões, por ter-se recusado a entregar o valor pecuniário que lhe era exigido", refere a Polícia Judiciária.

O segundo inquérito no âmbito da “Operação Extortio” visou um grupo de três homens e investigou a prática de um crime de roubo, ocorrido em novembro do ano passado, com utilização de arma de fogo e de faca, que visou operário fabril, a quem roubaram dinheiro e bens.



"A prática criminal assentava, igualmente, em coação e agressões contínuas, para obtenção ilícita de dividendos da estadia e trabalho da vítima em território nacional."

Nas duas operações em Vila Nova de Cerveira e em Valença, foram realizadas 11 buscas domiciliárias e não domiciliárias, tendo sido apreendido dinheiro, documentos, um bastão e telemóveis.

A investigação recolheu indícios de que outros imigrantes terão sido vítimas destes gangues.

Os sete detidos serão presentes a tribunal para aplicação de medidas de coação.