Juiz vai ser julgado por recorrer a prostituição de menores

Alguns dos jovens com quem o arguido terá mantido relações sexuais, a troco de 25 euros, encontravam-se à guarda de instituições de acolhimento de menores da ilha de São Miguel.

O antigo magistrado Manuel Mota Botelho, de 73 anos, foi pronunciado no Supremo Tribunal de Justiça por um total de 16 crimes sexuais com seis rapazes que, na altura, tinham entre 15 e 17 anos.

Os alegados crimes terão acontecido entre 2019 e 2023.

O juiz aposentado Manuel Mota Botelho, que também foi procurador do Ministério Público, nega ter mantido relações com menores de idade, adianta o Público.



O processo nasceu de escutas realizadas no âmbito do caso "Farfalha", um escândalo de abusos de menores ocorrido no início deste século nos Açores.