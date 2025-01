Cavaco sobre Rocha Vieira: "Dignificou os últimos anos da presença portuguesa no Oriente"

À época primeiro-ministro, Cavaco Silva sublinha que Rocha Vieira dignificou os últimos anos da presença portuguesa no Oriente, permitindo a Portugal deixar o território reconciliado com a história.

"Guardo do general Rocha Vieira a imagem solene e digna do arriar da bandeira nacional em Macau, faz agora 25 anos", diz o antigo chefe de Estado, que recorda o tenente-general como "uma figura marcante" da história recente e com quem mantinha estreitos laços de amizade.

O antigo Presidente da República Cavaco Silva reagiu com profunda tristeza à notícia da morte do antigo governador de Macau Rocha Vieira.

"Mais importante do que essa imagem é o trabalho de Rocha Vieira como último Governador de Macau. Dignificou os últimos anos da nossa presença no Oriente, permitiu-nos deixar o território reconciliados com a nossa história e orgulhosos da obra que deixámos."

Nesta declaração exclusiva à Renascença, Cavaco Silva lembra ainda o papel de Rocha, enquanto chefe de Estado-Maior do Exército, num período crítico de consolidação da nossa democracia.

"Sublinho, igualmente, a importância das altas funções militares que desempenhou como chefe de Estado-Maior do Exército, num período crítico de consolidação da nossa democracia, as suas excecionais qualidades de comando, a sua firmeza e integridade de caráter, ajudaram a repor a autoridade hierárquica, e a disciplina nas forças armadas, num período conturbado da vida do país", frisa Cavaco silva, dizendo que foi "um privilégio" trabalhar com o Rocha Vieira.