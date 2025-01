Câmara de Cascais quer a gestão do Autódromo do Estoril

A Câmara Municipal de Cascais quer até ao “final do primeiro trimestre” do ano assumir a gestão do Autódromo do Estoril. O equipamento está nas mãos da empresa do Estado, Parpública, mas a autarquia está em negociações.

Em entrevista à Renascença, o vice-presidente Nuno Piteira Lopes confirma o prazo e indica que no seu entender, “o Autódromo do Estoril é um ativo estratégico para o município de Cascais e para o país”

“Está nas mãos do Estado e tem estado quase que ao abandono”, critica Piteira Lopes quer requalificar o equipamento e recuperá-lo para o concelho.

A pista que no passado já acolheu provas de Fórmula 1 tem prevista para este ano diversas provas. Na apresentação à imprensa da atividade de Cascais para este ano foram destacados diversos eventos, entre eles, duas provas, a Porsche Sprint Challenge que está prevista para março e novembro e o Estoril Classics que decorrerá de 3 a 5 de outubro.

O Vice-presidente da autarquia quer por isso acelerar nas negociações. Nuno Piteira Lopes afirma: “Estamos muito empenhados que até ao final do primeiro trimestre deste ano, as negociações possam ser concluídas com a Parpública”.

Questionado pela Renascença sobre qual o modelo que está em cima da mesa, o autarca admite que há duas hipóteses. “A Câmara Municipal de Cascais está disponível para adquirir o ativo, Autódromo do Estoril, como também está disponível para assumir um contrato de gestão de longo prazo a 50 a 70 anos para a gestão daquele ativo”, indica.

Nuno Piteira Lopes mostra assim disponibilidade total da autarquia e manifesta a vontade que seja adotado “o modelo que seja entendido como o mais correto e justo”

O vice-presidente cujo nome já foi anunciado como o candidato do PSD à autarquia de Cascais, na sucessão de Carlos Carreiras, esclareceu ainda que à Câmara “não importa se aquele ativo, ou aqueles milhões daquele ativo estão contabilizados no ativo da câmara ou da Parpública”.

Para Piteira Lopes o importante é que o Autódromo do Estoril “esteja ao serviço do país e do desporto automóvel.” O responsável sublinha que com “uma gestão municipal” será possível “voltar a ter o Autódromo do Estoril vocacionado para aquilo que foi construído”.