Braga 2025 abre com "diálogo inesperado" entre folclore e breakdance

“Eu até brinco porque o passo do Vira [minhoto] parece um samba. Há só uma ligeira diferença: é que a gente não vira o pé no folclore e no samba vira”, explica o brasileiro que garante que foi “super fácil” aprender. Até, porque, acrescenta, “ é tudo muito parecido”.

Atravessou o atlântico em 2022 para morar em Braga. Desde então, é membro do grupo folclórico da Universidade do Minho. Já tinha experimentado o dance street, no Brasil. Agora, em Portugal, rendeu-se à tradicional dança do Minho.

David Moreira é um dos dançarinos de folclore de Braga que integra o elenco do espetáculo Quimera que estreia no sábado, na cerimónia de abertura de Braga 2025 - Capital Portuguesa da Cultura.

O coordenador artístico de Braga 2025, Luis Fernandes, lembra que parte do programa da Capital Portuguesa da Cultura é “assente na participação da comunidade” e isso inclui os migrantes que, atualmente no concelho, representam 130 países.

Isso também é visível na multiculturalidade do elenco com várias nacionalidades. “Há uma inclusão muito grande”, reconhece. “Isso reflete-se nas estéticas deste espetáculo”. “Não há identidade restrita a uma geografia”, conclui.

Mas, mais do que dança, Quimera é também palavra, através da poesia de Regina Guimarães e da música, com o piano do bracarense José Diogo Martins. Trata-se de “juntar linguagens diferentes”, resume o encenador Jonh Romão.

Braga 2025 quer deixar “legado da inspiração”

Gonçalo Araújo é um jovem artista plástico que regressa a Braga este ano.

Encontramo-lo no centro comercial de Santa Cruz, no centro da cidade. Neste shopping de primeira geração instalou o seu atelier numa das lojas no res-do-chão do edifício. Uma espécie e open studio sem montra ou paredes. Há apenas uma cortina amarela, cor de Braga 2025, que o separa do público.

“No fundo é um convite à interação social”, resume o artista, residente no Porto. “Tanto é que, muitas vezes ,estão pessoas sentadas no atelier ou desenhos no chão que não fiz”, explica.

“Aqui sinto que estou sempre em exposição."

E é essa a intenção. Gonçalo prepara uma instalação sonora, apresentar no dia da abertura de Braga 2025, que resulta da recolha das histórias da história deste espaço comercial. “ A interação é essencial”, sentencia.

“São estes projetos de maior proximidade os que realmente dão mais significado à arte na vida das pessoas”, defende o bracarense que vê no evento cultural a oportunidade para mostrar o seu trabalho “num grande palco”.

“É sempre importante haver este incentivo, principalmente, fora das grandes cidades como o Porto e em Lisboa, sobretudo, na minha cidade”, reconhece orgulhoso. “Deveria haver maior abertura noutras cidades. Só tem pontos positivos”, aponta.

Outro jovem talento que volta à sua terra natal ao abrigo de Braga 2025 é José Diogo Martins. O pianista, que atua no espetáculo de abertura do evento cultural, espera que a Capital Portuguesa da Cultura sirva de trampolim para a “quantidade esmagadora de músicos que a cidade cria todos os anos”.

“Já que Braga abre essas portas para formar músicos, também, faz todo sentido receber de troca essa arte”, nota o músico formado no conservatório de música Calouste Gulbenkian de Braga.

E dar palco aos talentos emergentes é um trabalho que já está a ser feito na cidade e que terá “mais preponderância este ano”, garante à Renascença Luís Fernandes, coordenador do programa artístico do evento.

A aposta não é só nos “grandes estabelecidos”, mas também “ nos artistas emergentes quer da cidade, como do país”, sublinha o programador que alerta, no entanto, para importância da presença de figuras internacionais do mundo artístico na programação de Braga 2025.

Trata-se de “uma oportunidade para uma série de artistas que estão em formação de verem estes artistas no local onde vivem”. “Tem o pendor de inspirar”, defende Luis Fernandes que aponta esse como o principal legado da Capital.

“É fundamental aprender com as referências de perto para a criação de um tecido artístico saudável e robusto. E este legado é pouco tangível, mas mais relevante do que obra física”, defende Luis Fernandes.

“É este legado imaterial que carece de muito estímulo e trabalho que espero que se verifique para lá de 2025."