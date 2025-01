Parlamento recebe Macron com sessão solene a 27 de fevereiro

O Parlamento vai receber o presidente de França, Emmanuel Macron, com uma sessão solene no dia 27 de fevereiro, na qual vai discursar e que contará com as presenças do Presidente da República e do primeiro-ministro de Portugal.

Esta sessão solene foi comunicada aos jornalistas, esta quarta-feira, pelo porta-voz da conferência de líderes, o deputado social-democrata Jorge Paulo Oliveira, embora adiantando que o modelo ainda não se encontra fechado.

Jorge Paulo Oliveira referiu que, na história recente das relações franco-portuguesas, sempre que se realizou uma visita de Estado de um Presidente de França a Portugal houve também uma sessão solene na Assembleia da República. Tal aconteceu, apontou, com as visitas de Estado de François Mitterrand, Jacques Chirac, e Giscard d'Estaing.

Na sessão solene do Parlamento, além do discurso de Emmanuel Macron, está também prevista uma intervenção do presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, Luís Montenegro, estarão presentes, mas, pelo protocolo destas cerimónias no Parlamento, não discursam.