Pais de alunos com necessidades especiais denunciam "situações perturbadoras" nas escolas

Pais de alunos com necessidades educativas especiais vão ser recebidos esta quarta-feira, no Parlamento, para denunciar “situações muito perturbadoras” nas escolas. Os pais exigem mais recursos humanos com formação especializada, como professores e terapeutas, para pôr fim às desigualdades.

Depois da entrega de uma petição, em novembro de 2024, com mais de nove mil assinaturas, os encarregados de educação vão partilhar com os deputados testemunhos que justificaram a iniciativa, diz Lourenço Santos, fundador do Movimento por uma Inclusão Efetiva. Em declarações à Renascença, Lourenço Santos dá conta de “situações muito perturbadoras”. À falta de recursos das escolas, junta-se muitas vezes a incompreensão de outros pais, que lidam mal com a diferença. “Aquilo que nos chega são situações muito perturbadoras, desde a falta de recursos, até violência física e verbal por parte de professoras e de assistentes operacionais, pais que são pressionados a assinar relatórios técnicos-pedagógicos com os quais não concordam.”

O fundador do Movimento por uma Inclusão Efetiva diz que muitas crianças com necessidades educativas especiais não podem, sequer, participar em visitas de estudo, devido à falta de assistentes para as acompanhar. “Tivemos um caso em que, no próprio dia, a criança foi impedida de ir à visita de estudo com a desculpa que se portou mal no dia anterior”, relata este encarregado de educação. Lourenço Santos partilha alguns relatos de discriminação contra alunos com deficiência, que o Movimento por uma Inclusão Efetiva recolheu para preparar uma queixa contra o Estado português no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. As situações de discriminação sobre estas crianças também surgem de outros pais que não sabem lidar com a diferença, denuncia Lourenço Santos.