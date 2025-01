Morreu o tenente-general Vasco Rocha Vieira, último governador de Macau

Morreu o tenente-geral Vasco Rocha Vieira aos 85 anos. A Renascença confirmou a notícia junto do porta-voz do Exército.

Rocha Vieira foi o último governador de Macau, entre 1991 e 1999, antes da transferência da soberania portuguesa do território para a China.

Rocha Vieira chegou a ser Chefe do Estado-Maior do Exército e ainda foi ministro da República para os Açores, entre 1986 e 1991.

"Uma pessoa de grande capacidade”

Em declarações à Renascença, o general Garcia Leandro, que foi governador de Macau entre 1974 e 1979, recorda Vasco Rocha Vieira como “uma pessoa de grande capacidade e com uma visão muito correta e de bom senso”, sobretudo no período pós-revolucionário.

“Eu estava em Macau quando se deu o 25 de Abril e lembro-me que ele teve uma importância muito grande no Verão Quente de 75, quando o país quase esteve à beira de uma guerra civil”, recorda Garcia Leandro.

“Se tivesse sido noutro país da Europa, como, por exemplo, em Espanha, teríamos ido para uma guerra civil”, admite.

Para o militar, declarado amigo de Rocha Vieira, a intervenção do último governador de Macau no chamado Grupo dos Nove “evitou que o país mergulhasse no caos e na guerra civil”.

Garcia Leandro acrescenta, também, o “papel importante” de Rocha Vieira no 25 de Novembro de 1975, que “é uma data muito importante... Há pessoas que não percebem que o 25 de Novembro é a continuação do 25 de Abril”.

Marcelo assinala "um dos mais ilustres oficiais" do Exército

O Presidente da República manifestou pesar pela morte de Rocha Vieira, considerando-o "um dos mais ilustres oficiais do Exército português".

Em comunicado no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa assinala, enquanto o último governador de Macau, "simbolismo do momento da transferência da administração portuguesa para a chinesa permanecerá na memória de muitos portugueses como um exemplo de sentido de Estado, sentido de serviço da causa pública e de marcado patriotismo".

"O Presidente da República, que acompanhou de perto os últimos meses da sua vida, apresenta à sua Família, e, muito em especial, à sua viúva e filhos, o testemunho de gratidão de Portugal, com muito saudosa amizade", conclui a nota.

[notícia atualizada às 12h40 com declarações de Marcelo Rebelo de Sousa]