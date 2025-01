Mau tempo provoca cerca de 200 ocorrências na terça-feira

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou perto de 200 ocorrências relacionadas com o mau tempo, esta terça-feira. O balanço corresponde ao período entre as 00h00 e as 22h00 desta terça-feira. Duas pessoas ficaram desalojadas em Santa Maria da Feira.

“Temos o registo de 189 ocorrências, sendo que das 20h00 até às 22h00 registaram-se 53 ocorrências, portanto, houve um pico de ocorrências. A maior parte delas estão relacionadas com inundações. Concretamente, entre as 20h00 e as 22h00, 38 dessas ocorrências são inundações. As zonas mais afetadas são os distritos do Porto e de Aveiro”, adianta à Renascença o comandante Elísio Oliveira da ANEPC.

Em Santa Maria da Feira, uma casa foi inundada e duas pessoas ficaram desalojadas, avança a RTP3.

Em Lourosa, também no concelho de Santa Maria da Feira, o temporal provocou inundações em garagens e danos em viaturas.

O comandante Elísio Oliveira aponta ainda alguns conselhos para prevenir as adversidades do mau tempo.

“As pessoas têm de evitar, nas deslocações, estradas que estejam alagadas ou com muita água. Têm de garantir também a desobstrução dos sumidouros e sarjetas para que a água possa circular livremente dentro das suas habitações e entre os vários espaços. Também em relação ao vento que se possa fazer sentir, o que é normal nestas alturas, as estruturas que estejam soltas devem ser devidamente afixadas e amarradas”, sublinha.

Esta quarta-feira, praticamente todo o território continental vai estar sob avisos da meteorologia devido à previsão de precipitação, por vezes forte, acompanhada de trovoada, e ocasionalmente granizo.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) coloca sob aviso laranja os distritos de Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Santarém, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro.

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Viseu, Castelo Branco, Portalegre e Évora vão estar sob aviso amarelo.