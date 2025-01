Mãe suspeita de tentar matar bebé no hospital de Coimbra

A mulher de 20 anos que é suspeita de ter tentado matar o filho bebé, quando este se encontrava internado no Hospital Pediátrico de Coimbra, vai aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva, informou esta quarta-feira fonte judicial.

Além da prisão preventiva, a mulher de 20 anos ficou ainda "com suspensão do exercício do poder paternal em relação ao menor" e ainda proibida de contactar com os seus pais, o seu marido e os pais deste.

As medidas de coação foram aplicadas à mulher de 20 anos esta quarta-feira, depois de ter sido ouvida no Tribunal de Coimbra, onde decorreu o primeiro interrogatório judicial.

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou que uma mulher de 20 anos foi detida depois de alegadamente ter tentado matar a filha bebé, quando esta se encontrava internada no Hospital Pediátrico de Coimbra.

Fonte judicial esclareceu que se trata de um bebé de cinco meses do sexo masculino e não do sexo feminino, como foi inicialmente divulgado em comunicado da PJ.

A mulher de 20 anos foi detida pela presumível prática de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada, pela Diretoria do Centro, em cumprimento de mandado de detenção emitido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Coimbra (DIAP) de Coimbra.

"Os factos aconteceram em finais de dezembro passado, no Hospital Pediátrico de Coimbra, onde a vítima, uma bebé de cinco meses, filha da suspeita, se encontra internada, na unidade de cuidados intensivos", refere a PJ.

No comunicado pode ainda ler-se que, por motivos ainda não totalmente apurados, a mãe terá interferido, em dois momentos distintos, no sistema de suporte de vida, a que a criança está ligada, "com a intenção de lhe provocar a morte".

"Só não aconteceu pela rápida intervenção médica", acrescenta.