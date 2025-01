Madrugada de chuva e trovoada provoca 70 ocorrências

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil registou esta madrugada mais de 70 ocorrências em todo o território continental, sendo a Península de Setúbal e o Algarve as zonas mais afetadas.

"Da meia-noite de hoje até às sete da manhã temos 71 ocorrências contabilizadas, a maior parte delas - 51 - relacionadas com inundações", explicou esta quarta-feira, à Renascença, o comandante Elísio Pereira, oficial de operações na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que adiantou ainda que "entre as oito e as dez da noite de ontem, houve um pico de ocorrências".

"Em duas horas, registámos um pico de 50 ocorrências", acrescenta.

Por esta altura, todo o território continental está sob aviso amarelo de precipitação, exceção feita apos distritos da Guarda, Vila Real e Bragança.

Sob alerta laranja, para agitação marítima, está toda a costa, desde Leiria a Vila Real de Santo António.