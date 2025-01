Madeira. Turistas que não cumpram regras vão passar a pagar salvamento

Os turistas da ilha da Madeira que não cumprem as regras de segurança vão passar a pagar os custos do socorro em casos de missões de salvamento e resgate, incluindo o recurso ao helicóptero da Proteção Civil.

Numa portaria publicada a 9 de janeiro foram aprovadas várias taxas a cobrar por serviços prestados pelo serviço regional da Proteção Civil da Madeira, em que a disponibilidade do helicóptero custa 753 euros e cada minuto de voo tem o valor de 7,50 euros.

No caso de turistas que arrisquem entrar num percurso não recomendado ou encerrado devido às condições meteorológicas, risco de derrocada ou perigo de incêndio, será cobrado o valor do recurso ao helicóptero Multi Mission H35, de 753,25€, além da ativação do recuperador-salvador, no valor de 105€ e que pode chegar aos 210€, com a ativação de dois recuperadores-salvadores, nas situações de resgate mais complexas.

A este valor acresce ainda o tempo de voo do helicóptero, de 7,50€ por minuto. Para estes pagamentos estão isentos os residentes na Região Autónoma da Madeira.

“Para evitar custos inesperados e para garantir uma experiência segura, recomendamos o acesso exclusivo aos percursos devidamente classificados pelo IFCN. Antes de iniciar um percurso pedestre, esteja atento aos avisos das autoridades locais e cumpra as recomendações de segurança”, indicou o Governo da Madeira em comunicado.